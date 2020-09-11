В дни «Кинотавра» в Сочи продлена работа общественного транспорта

Фото мэрии Сочи

В связи с проведением на курорте ежегодного российского кинофестиваля «Кинотавр», с 12 по 19 сентября изменится расписание движения некоторых муниципальных маршрутов.

- До 2 часов ночи будут курсировать автобусы №87, 12, 48, 88, 94, 38 и 3,- сообщает мэрия Сочи.

«Кинотавр» пройдёт в Сочи уже в 31-й раз. Во все дни фестиваля перед Зимним театром для жителей и гостей курорта пройдут показы картин «Кино на площади».

Фестиваль начнется российской премьерой анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких».

В 2020 году впервые фестиваль перенесли с июня на осень из-за пандемии коронавируса. Порядок проведения «Кинотавра» претерпел серьезные изменения.

На этот раз в программе не будет знаменитой «красной дорожки» со звездами кино. А зрителей в зале будут рассаживать в особом порядке, с соблюдением санитарной дистанции.