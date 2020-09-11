В Сочи спасатели вынесли из леса пострадавшую туристку из Москвы

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В сочинский спасательный отряд ЮРПСО МЧС России позвонил взволнованный мужчина, который рассказал, что они с женой решили прогуляться по горным окрестностям Сочи.

Но при подъеме к Агурским водопадам в Хостинском районе женщина сильно подвернула ногу и не может передвигаться. Что делать дальше, мужчина не знал.

- Прибыв на место, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России оказали пострадавшей доврачебную помощь, зафиксировав поврежденную ногу, после чего на жестких носилках транспортировали 55-летнюю туристку из горно-лесной местности к машине «Скорой помощи»,- рассказали в пресс-службе ЮРПСО.