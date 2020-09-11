В Новокубанском районе полиция с поличным задержала мнимых электриков

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции в Новокубанском районе поступило несколько заявлений от местных жителей.

Они рассказали о визитах к ним домой троих молодых людей, которые представились сотрудниками местных электросетей, и убедили их в обязательной покупке «новых реле напряжения». Проданные владельцам квартир устройства при этом не работали и были совершенно бесполезными.

Вскоре оперативники задержали троих приезжих «электриков» в возрасте от 23 до 27 лет с поличным, в момент когда те вновь попытались продать свои «чудо-реле» доверчивым людям.

Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 40 тысяч рублей. Мошенникам удалось облапошить пятерых местных жителей.

- ОМВД России по Новокубанскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.