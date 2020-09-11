На Кубани хотят сформировать список «золотой тысячи» жителей региона

Фото Ассоциации пресс-служб Краснодарского края

Ассоциация пресс-служб Краснодарского края объявила о старте нового проекта, приуроченного ко дню рождения региона.

- Мы хотим собрать объективную информацию о «героях нашего времени» и сформировать собственную версию «1000 самых известных жителей Краснодарского края», назвать имена людей, внесших вклад в процветание Кубани,-сообщает Ассоциация.

Для формирования «золотой тысячи» планируется привлечь авторитетных экспертов, использовать различные рейтинги. Кроме того, любой житель края может предложить и свою кандидатуру по адресу http://vk.cc/aztkdq

Как сообщается, итоговый список будет утвержден экспертным советом и опубликован на сайте prkuban.ru и в ежегодном Календаре-справочнике «Власть, бизнес, общество Кубани-2021 в днях рождения».