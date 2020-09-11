Следователь полиции в Сочи лишился работы из-за помощи своей жене-адвокату

Фото ГУ МВД по краю

Прокуратура Центрального района Сочи в ходе проверки установила, что старший оперуполномоченный отдела полиции Центрального района курорта решил составить протекцию своей жене-адвокату.

И все было бы естественно и логично, если бы не одно обстоятельство.

В качестве клиента для супруги - юриста он выбрал потерпевшую по уголовному делу, которое сам же и расследовал.

Потерпевшей оперуполномоченный настойчиво посоветовал заключить с его женой соглашение о сотрудничестве, что и было сделано, и супруга полицейского получила от клиентки деньги.

Этот конфликт интересов стоил полицейскому работы.

- По выявленным нарушениям прокуратура внесла в адрес заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю - начальника УВД по городу Сочи представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которого сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии и впоследствии уволен со службы в органах внутренних дел.