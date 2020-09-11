Новую платную трассу Джубга - Сочи может появиться в 2035 году

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

11 сентября стало известно, что новая платная трасса Джубга - Сочи может быть полностью построена в 2035 году. А два ее основных участка - обход Туапсе и Лазаревского планируют возвести в 2030 году. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Главная задача - наиболее узкие места трассы, где часто возникают заторы, хотят сделать шире. Это необходимо, чтобы добираться к Черному морю со скоростью 110 км/ч.

По словам Вячеслава Петушенко, строительство могут начать с самых загруженных участков - это обходы Туапсе и Лазаревского.

- Построить эти обходы могут уже до 2030 года, - говорит глава госкомпании. - Кабмин пока не принял решение по этим вопросам.

Что же касается стоимости строительства всей платной трассы Джубга - Сочи, то на данный момент она оценивается в 1,4 трлн рублей.

- Нами предложено включить ее в федеральный проект «Южный кластер», - сообщают в «Автодоре».

Кроме трассы Джубга - Сочи, госкомпания намерена внести в план автодорогу Горячий ключ - Джубга и Джубга - Новороссийск.