В Краснодаре временно изменится схема движения пяти трамваев

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С 14 по 16 сентября изменится схема движения пяти трамваев в Краснодаре. Как стало известно причиной стал ремонт полотна на пересечении улиц Гоголя и Коммунаров.
- На этом участке специалисты КТТУ полностью заменят рельсо-шпальную решетку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.
Поэтому трамваи № 1, 5, 8, 11 и 15 пойдут по измененному пути.
КОНКРЕТНО
На трамвайном маршруте № 1 изменят схему движения только укороченные рейсы, следующих после окончания смены в Восточное депо.
- Последний вагон от конечной остановки «Декабристов» в депо по Коммунаров отправится в 21:55, - говорят в мэрии. - Остальные вагоны поедут в депо по Садовой.
«Пятерка» от конечной остановки по Бершанской поедет в 21:30, от конечной остановки по Солнечной – в 21:47.
После 22:00 от конечной остановки по Солнечной трамвайные вагоны проследуют по Садовой и Дмитриевской Дамбе.
«Восьмерка» от Хладокомбината будет отъезжать в 21:58, от конечной остановки по Солнечной – в 21:40.
После 22:00 трамваи будут ехать по Садовой и Дмитриевской Дамбе.
Трамвай № 11 от ж/д вокзала «Краснодар-I» отбывает в 21:48, от конечной остановки в Юбилейном – в 21:50.
После 22:00 от конечной остановки в Юбилейном вагоны отправятся по Коммунаров, Захарова до конечной остановки «Индустриальная».
Трамвайный маршрут № 15 тоже временно изменится. Время отправления последних вагонов по стандартному пути: от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:41, от конечной остановки по Солнечной – в 21:27.
Отслеживать движение трамваев можно здесь.