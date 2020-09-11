Природа радует: в парке «Краснодар» в третий раз за сезон зацвел шалфей

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Красота да и только. В парке «Краснодар» зацвел шалфей. Да, снова - уж в третий раз за сезон.

- Третий раз за лето встречаем лиловый ковер, - сообщается на официальной странице парка в Instagram.

На самом деле ничего уникального здесь нет. Селекционеры говорят, что существует множество сортов шалфея дубравного. Один из них - майнахт - имеет фиолетовые соцветия и цветет несколько раз за сезон.

Стоит сказать, что не так давно в парке срезали шалфей. Горожане уже подумали, что больше не смогу насладиться фиолетовым полем. Но уже тогда жителей Краснодара поспешили успокоить - через время лиловое море снова будет радовать. Так что у жителей снова появилась шикарная фотолокация.