В Сочи может появиться искусственный остров в Черном море

Фото: sochi.ru

В Сочи планируют создать искусственный остров в Черном море. И этот проект имеет все шансы на развитие.

Нынешняя эпидобстановка на курорте позволила санаториям по заполняемости выйти на уровень прошлого года.

- К пику курортного сезона загрузка гостиниц и санаториев достигла 96–98%, - уточняют в пресс-службе администрации Сочи.

Всего за сезон город посетило порядка 2,2 миллиона гостей. Из них - 1,6 миллиона разместились в организованном секторе. Чтобы привлечь на курорт еще больше отдыхающих, «Союз развития туризма в РФ» вышел с инициативой разработки инвестиционного проекта «Остров Сочи». Его детали опубликованы на сайте. Там говорится, что высота насыпного острова над уровнем моря составит около шести метров, а глубина – четыре метра.

- Формат проекта – пятизвездочный тридцатиэтажный гостиничный комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров с развитой гостиничной инфраструктурой, - говорят в мэрии. - Его высота составит около 100 метров.