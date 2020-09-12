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Общество

Фельдшер отсудила 30 тысяч рублей за моральный ущерб

Медик из Ростова-на-Дону стала звездой соцсетей после того, как не согласилась выполнять требования хозяев дома надеть бахилы
Варвара ДЫМ
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Ирина работает фельдшером вот уже 16 лет

Ирина работает фельдшером вот уже 16 лет

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Это скандал разгорелся еще в декабре, но сейчас получил продолжение. Фельдшер скорой помощи, которая отказалась надеть бахилы, когда приехала на выезд, отсудила 30 000 рублей за моральный ущерб, сообщает «КП»-Ростов-на-Дону».

В декабре Ирина Ганоцкая – фельдшер скорой помощи из Ростова-на-Дону стала еще и звездой соцсетей. Это скандал из-за бахил был записан на видео и разошелся по всем пабликам. Хозяйка квартиры, куда приехала на вызов Ганоцкая, требовала с медика «немедленно надеть бахилы и сделать помощь».

Но медицинскую помощь так и не оказала.

- Мне швырнули в лицо бахилы и отказались от моей помощи, - рассказывает Ирина Ганоцкая. – Поэтому я ушла.

А хозяйка квартиры, которая записала визит на видео, выгрузила ролик в сеть. И медик пошла в суд – подала на хозяйку квартиры иск в суд о защите чести и достоинства.

В итоге иск фельдшера удовлетворили. И по теперь ответчики должны выплатить ей 30 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда.