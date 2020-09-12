Вениамин Кондратьев вручил гандбольному тренеру Евгению Трефилову медаль

Вениамин Кондратьев вручает Евгению Трефилову медаль. Фото: ГК "Кубань"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на приеме, который был посвящен 83-й годовщине образования региона вручил легендарному тренеру Евгению Трефилову медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

Трефилов привел в 2016 году женскую сборную России по гандболу к «золоту» Олимпиады в Рио, на его счету и победы в чемпионатах мира. Сейчас он вице-президент Федерации гандбола России и продолжает работать в родном клубе – гандбольной «Кубани»,

- Больших результатов вы добились личным трудом, своим мирным подвигом, - сказал Вениамин Кондратьев на приеме, обращаясь к присутствующим. - Результат каждого из вас – это наш общий результат, который в конечном итоге говорит о стабильности и развитии нашего края.

Кстати, в это день награды получили и другие кубанцы. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили директору НИИ цветоводства и субтропических культур Алексею Рындину, а также директору Кавказского биосферного заповедника Сергею Шевелеву.