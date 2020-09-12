На Кубани за последние сутки коронавирусом заболели 90 человек

На Кубани заболевших - 90 человек

Оперативный штаб Кубани сообщил, что за сутки в регионе подтверждено 90 случаев коронавируса. Среди заболевших 40 мужчин и 50 женщин. Самому юному пациенту COVID-госпиталя - два года. Самому старшему – 83.

- Заболевшие выявлены в 25 муниципалитетах. В Краснодаре 40 заболевших, в Сочи – 8, - сообщает оперштаб. – В Динском и Северском районах, а также в Геленджике по четыре заболевших. В Кавказском районе коронавирус подхватили три человека.

По два заболевших в Щербиновском, Ейском, Тимашевском, Калининском, Крымском и Туапсинском районах, а также Горячем Ключе и Новороссийске. По одному пациенту выявлено в Анапе, Апшеронском, Кореновском, Староминском, Лабинском, Темрюкском, Белоглинском, Усть-Лабинском, Курганинском, Гулькевичском и Павловском районах.

Всего с начала пандемии коронавируса заразу подхватили 12285 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 216,4.

К сожалению, 215 человек не спасли – они умерли от COVID-19. Выздоровевших - 9839 пациентов.

Сейчас на аппаратах ИВЛ находятся 31 человек, на ЭКМО – два пациента. Стационарное лечение получают 3843 человека, из них 76 детей.