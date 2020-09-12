Явка избирателей на выборах в Краснодарском крае в первый день голосования составила 21, 89 процентов

Фото: Избирательная комиссия Краснодарского края

Избирательная комиссия Краснодарского края опубликовала данные по явке избирателей на выборах депутатов и губернатора.

- В первый день проведения досрочного голосования, 11 сентября, в выборах в Краснодарском крае приняло участие 924 563 избирателя. Активность избирателей составляет 21,89%, - сообщили в избиркоме Кубани.

Напомним, выборы в Краснодарском крае стартовали 11 сентября и продлятся до 20:00 13 сентября. Жители края выбирают главу региона, а также депутатов местных советов.

Прямая онлайн-трансляция голосования

Кандидаты в губернаторы Краснодарского края на выборах 13 сентября 2020