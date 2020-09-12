Спасти не удалось: На Кубани жертвой коронавируса стали 6 человек

На Кубани оперштаб сообщил о новых летальных случаях. Так, по данным на 12 сентября, от коронавируса умерли 6 человек.

Это 69-летняя жительница Курганинска, которая также страдала сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Она находилась на лечение в больнице Лабинск, спасти ее не удалось. Умерли от коронавируса и два пациента краевой клинической больнице №1 Краснодара. Одному было 69 лет, второй пациентке - 48. Сначала они были подключены к аппаратам ИВЛ, но потом женщину перевели на ЭКМО.

-Ещё одной жертвой коронавируса стала 69-летняя жительница Новороссийска, сообщает оперштаб Кубани. - У нее тоже были сопутствующие заболевания - гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Не спасли и 68-летнего мужчину из Темрюкского района, а также 53-летнюю женщину из Апшеронского района.