Жители Краснодара перестанут получать скидку на проезд при оплате банковской картой

Акция отменяется Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Акция, которая действовала в Краснодаре с 1 июля, скоро завершается. После 13 сентября скидка в 4 рубля при оплате проезда в общественном транспорте города больше не будет действовать.

- С 1 июля пассажиры городского общественного транспорта при оплате проезда бесконтактной картой Visa любого банка получали скидку в размере 4 рублей. Акция была направлена на популяризацию безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, - рассказали организаторы. – Но теперь акция прекращается.

После того, как в Краснодаре объявили об этой акции, пассажиры общественного транспорта стали в два раза чаще оплачивать проезд картой.