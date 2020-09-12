Фото: сайт поликлиники №25

В Краснодаре на карантин закрыли две поликлиники. Это учреждение № 9 на улице Атарбекова, 27 и поликлиника № 25 на Платановом бульваре, 10а.

- Их закрыли по предписанию Роспотребнадзора для выполнения санитарных мероприятий, - пояснили в минздраве Краснодарского края. – Пока что прием приостановлен. В поликлинике №9 работает только кабинет для сдачи анализов. Всех пациентов принимают в филиале поликлиники на улице Атарбекова, 43.

В поликлинике №25 остановлен плановый прием. Стоматология и рентген-кабинет работают. А также оказывается неотложная помощь.

Как стало известно «КП»-Кубань», уже в понедельник, 14 сентября, откроется поликлиника №9. В выходные тут проведут полную дезинфекцию коридоров и кабинетов.