В центре Краснодара отреставрировали памятник архитектуры

Фото: администрация Краснодарского края

Это здание таки и называется – «Дом жилой». Оно входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения и находится на пересечении улиц Кирова и Орджоникидзе.

Дом построен в стиле модерн в начале прошлого века. Последние несколько лет здание не эксплуатировалось. В порядок его привел собственник.

- Отреставрированы главные и дворовые фасады, чугунные ограждения балконов, воссозданы деревянные оконные и дверные заполнения, - пояснили в администрации Краснодарского края. – Сам объект приспособлен под размещение банка.

Так что скоро это здание снова заработает, в нем уже разместилось одно из финансовых учреждений края.

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