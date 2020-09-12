«Все четко, без задержек»: сенатор Совета Федерации от Краснодарского края прокомментировал ход выборов на Кубани

Владимир Бекетов. Фото: kubzsk.ru

Выборы в Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавируса пройдут три дня. Они начались 11 сентября и закончатся в 20:00 13 сентября. В регионе выбирают местных депутатов и губернатора Краснодарского края.

На избирательных участках в Краснодарском крае работает 11 120 наблюдателей. Из них 1 589 человек направили на выборы субъекты общественного контроля, 5 192 наблюдателя работают от зарегистрированных кандидатов. Политические партии направили 4 339 человек. А в составах участковых избирательных комиссий работают 3 269 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

А тем временем сенатор Совета Федерации от Краснодарского края Владимир Бекетов прокомментировал ход выборов на Кубани:

- Очень позитивное впечатление от голосования, все идет спокойно выдержано, замечаний никаких не заметил по работе участка, - сообщил Бекетов. - Все организовано очень четко, начиная от вопросов медицинской безопасности заканчивая работой членов комиссий. Сотрудники очень приветливы, выдержаны и корректны. В момент голосований не было замечено никаких эксцессов ни со стороны наблюдателей, ни среди участников голосования.

О том, как в Краснодарском крае проходят выборы, следите в нашей прямой трансляции.

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