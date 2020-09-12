В Ейском районе благоустроили сквер

Фото: администрация Краснодарского края

В станице Камышеватской Ейского района привели в порядок сквер. Работы шли на территории более 4 000 квадратных метров. Зеленую зону реконструировали в рамках программы «Жилье и городская среда». На это ушло больше 5 млн рублей. Деньги были выделены как из местного бюджета, так и из федерального и краевого.

Так в сквере «Молодежном» по улице Советской в станице Камышеватской выложили пешеходные дорожки, установили спортплощадку, лавочки, урны, озеленили территорию. А еще здесь появилась красивая детская площадка.

- В рамках профильного нацпроекта приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах Кубани, - пояснили в администрации Краснодарского края. - За счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и 5 дворовых территорий.