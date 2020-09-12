Пробки в сторону моря растянулись на десятки километров

Пробка возле Джубги. Фото: Яндекс-карты

На Кубани дожди сменились пеклом и жители региона, как и обычно в выходной, махнули на море. Но по дороге к пляжам застряли в заторах.

Пробка примерно на шесть километров растянулась в районе Горячего Ключа. Здесь движение ну очень медленное.

В районе Горячего Ключе все красное. Фото: Яндекс-карты

Но даже вырвавшись из этого «дорожного плена», автомобилисты попадут в другой – на подъезде к Джубге. Здесь заторы примерно на 4 километра.

Далее пробка образовалась возле поселка Лермонтова, ну а самый длинный затор – почти 7 км, - за поселком Новомихайловским, что в Туапсинском районе.