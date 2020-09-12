В Сочи в аварии погиб мотоциклист

Авария в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи

Авария случилась в Хостинском районе Сочи 12 сентября в 13:20 на улице Транспортной.

- По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь со стороны улицы Голенева при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха", - говорят в ГИБДД Сочи. – Управлял мотоциклом 33 летний сочинец.

Как сообщили сайту "КП"-Кубань", водитель мотоцикла был без прав на управление данной категорией транспортного средства. От удара водитель мотоцикла погиб на месте.