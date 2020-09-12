На Кубани убрано более трети площадей сахарной свеклы

Фото: администрация Краснодарского края

На Кубани продолжается уборка сахарной свеклы. И уже убрано более трети площадей. А заводы переработали свыше 2,5 млн тонн свеклы.

– На сегодняшний день сахарная свекла убрана с площади более 62 тыс. га – это 36% от плана. В работах задействовано 239 свеклоуборочных комбайнов, – сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В передовиках - несколько районов Краснодарского края. Это: Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Новокубанский,Усть-Лабинский и Ленинградский районы.

Несмотря на засуху, аграрии собрали достойный урожай.

- Хотя урожайность в этом году ниже, чем была в прошлом году - 387 ц/га, цифры для засушливого лета неплохие, - говорят в администрации Краснодарского края.

Кстати, в 2020 году экспорт сахара увеличился более чем в 8 раз. Наш продукт едят в Грузии, Греции, Беларуси, Турции, в США, ЮАР и других странах.