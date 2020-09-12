Члены избирательной комиссии Краснодара сообщили об оказываемом на них психологическом давлении

Выборы в Краснодарском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодаре на избирательный участок № 2052 (он находится в здании центра развития творчества детей и юношества) пришлось вызвать Росгвардию.

- Один из кандидатов в депутаты вместе со своими наблюдателями, а также членом комиссии с правом совещательного голоса от другого кандидата в депутаты не давали комиссии полноценно работать, - сообщила председатель избирательной комиссии Маргарита Ибрагимова телеканалу "Краснодар". - Они устроили дебош на заседании комиссии и не давали высказаться.

Как сообщила Маргарита Ибрагимова, на участке была нервозная обстановка, это отрицательно сказывалось на избирателях и в целом на процессе голосования.

- Нам пришлось прибегнуть к помощи полицейских, которые дежурят на участке, чтобы они навели порядок, - сообщила Ибрагимова.

Потасовку сняли на видео и записи вместе с жалобой Маргарита Ибрагимова будет подавать в избирком Кубани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты в губернаторы Краснодарского края на выборах 13 сентября 2020

Выборы главы Краснодарского края состоятся 11-13 сентября. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пять претендентов, их имена жители региона увидят в бюллетенях (продолжение)

На Кубани работают мобильные пункты досрочного голосования

На Кубани работают не только избирательные участки в зданиях школ, домов культуры и проч., но и мобильные пункты. - Находятся они на придомовых территориях, - рассказали «КП»-Кубань» в Избирательной комиссии Краснодарского края. - Во всех мобильных пунктах строго соблюдаются требования Роспотребнадзора - установлены санитайзеры, есть дистанционный термометр, выдают одноразовые перчатки. А все сотрудники – в масках (продолжение)