В Новороссийске врачи спасли пациентку с редким недугом

Врачи, которые и спасли женщину. Фото: горбольница Новороссийска

С синдром Мириззи - редким осложнением желчнокаменной болезни, - врачи горбольницы №1 Новороссийска столкнулись впервые. Но это не помешало им успешно провести операцию и поставить пациентку на ноги.

Синдром Мириззи встречается всего в 1-5% случаев.

- Женщина поступила к нам с жалобами на тошноту, слабость, пожелтение кожи, - рассказывают в больнице. - Она длительное время страдала желчнокаменной болезнью, на фоне заболевания возникла механическая желтуха. А синдром Мириззи является тяжёлым осложнением желчнокаменной болезни. И дооперационная диагностика этого недуга затруднена.

Но то, что пациента может страдать редким заболеванием, хирурги поняли сразу, когда увидели женщину и все ее анализы и результаты УЗИ.

- У женщины был обнаружен довольно крупный камень до 13 мм в диаметре, перекрывший отток желчи. Шансы на сохранение качества жизни пациентки были невелики, нужна была операция, - говорят в горбольнице Новороссийска.

Операция длилась несколько часов.

- Для спасения женщины, минуя открытую операцию разрезом брюшной стенки, одновременно были задействованы методы эндоскопии, рентгеноскопии и УЗИ, - говорят в больнице.

В итоге женщину спасли и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Операцию проводили врач - эндоскопист Давид Шагинян хирург Евгений Вильчинский.