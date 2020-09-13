Мэр Краснодара взял ситуацию с пожаром на улице Российской под личный контроль

Пожар на улице Российской. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Ночью, 13 сентября, в доме на улице Российской, 267/6 произошёл пожар. Загорелась кровля, выгорел мансардный этаж.

Благодаря слаженным действиям удалось избежать большой трагедии - жертв и пострадавших нет. Все жильцы дома были оперативно эвакуированы и размещены в школе №66. Там сейчас находятся 54 человека. Им предоставляется питание и всё необходимое.

- Ситуацию с помощью жильцам сгоревшего дома беру под свой личный контроль, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Информация обо всех принятых решениях будет в моем телеграм-канале и на официальном сайте мэрии города. Гостиница "Кавказ" готова принять всех жильцов сгоревших квартир, кому понадобится размещение на время ремонта. Конечно же, бесплатно. Туда уже прибыл первый автобус, сейчас идёт расселение.

Глава города сообщил, что в никого не бросят, погорельцам помогут.