Мэр Краснодара вышел из отпуска из-за пожара в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

- Прерываю избирательный отпуск в связи с пожаром на улице Российской, - сообщил у себя в Телеграмм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов. - В 9:00 проведу заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям.

Глубокой ночью в Краснодаре произошел сильнейший пожар. Восьмиэтажка в Музыкальном микрорайоне на улице Российской вспыхнула, что спичка. Спасатели до самого утра тушили возгорание, никто не пострадал. Всех эвакуировали и разместили в гостинице.