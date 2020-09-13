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Мэр Краснодара вышел из отпуска из-за пожара в многоэтажке

Евгений Первышов сообщил, что прерывает избирательный отпуск в связи с пожаром на улице Российской
Варвара ДЫМ
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Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

- Прерываю избирательный отпуск в связи с пожаром на улице Российской, - сообщил у себя в Телеграмм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов. - В 9:00 проведу заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям.

Глубокой ночью в Краснодаре произошел сильнейший пожар. Восьмиэтажка в Музыкальном микрорайоне на улице Российской вспыхнула, что спичка. Спасатели до самого утра тушили возгорание, никто не пострадал. Всех эвакуировали и разместили в гостинице.

ЧППожар в Краснодаре на улице Российской