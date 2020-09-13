Выборы в Краснодарском крае: Уже проголосовали 46% избирателей

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае начался основной день голосования. За предыдущие 11 и 12 сентября была зафиксирована высокая явка.

- Действительно, кубанцы откликнулись на новую возможность голосовать несколько дней. По итогам 11 и 12 сентябрям более 46% избирателей воспользовались ею, - заявил корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. – Это происходило равномерно и плавно, значит задачу не допустить столпотворения и пресечения поток людей, мы решаем.

Кроме основного дня голосования 13 сентября отмечается День Краснодарского края, поэтому и на участках атмосфера будет соответствующая.