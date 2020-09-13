Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре на заседании комиссии по ЧС сообщили, что жильцам сгоревшего в Краснодаре дома выплатят компенсации.

- Вводим локальный режим ЧС - это позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счёт городского бюджета, - сообщил Евгений Первышов. - Оперативно окажем им всю необходимую помощь - как материальную, так и с восстановлением документов.

Правда, о каких суммах речь – пока не сообщается.

Напомним, восьмиэтажка на улице Российской в Краснодаре загорелась в два часа ночи 13 сентября. Огонь полностью уничтожил верхние этажи. Пожар потушили только утром. В огне никто не пострадал, сотрудники МЧС всех эвакуировали. Они действовали четко и слаженно.

Сейчас погорельцы находятся в гостинице. По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправной проводки. Полностью выгорели 64 квартиры.