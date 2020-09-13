Причины пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре 13 сентября 2020: пострадали 64 квартиры

Жильцы пострадавших квартир получат компенсацию. Фото: ГУ МЧС по краю

В Краснодаре ввели режим ЧС на время расследования причины пожара в восьмиэтажном доме 13 сентября 2020. Это позволит выплатить компенсацию жильца пострадавших 64-х квартир. Сейчас они находятся в гостинице "Кавказ". Они будут жить здесь пока не закончится расследование, а правоохранители не установят виновников произошедшего ЧП.

- Уже сегодня будет начат демонтаж опасных конструкций, затем в доме начнутся следственные действия. На это время обеспечим круглосуточную охрану. Будем стараться, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры максимально быстро, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии города.

Версий масштабного пожара две. Это неисправность электропроводки на седьмом этаже, откуда якобы пошел огонь. Однако не отказывается следствие пока и от версии о искрах от фейерверка. Первоначально именно о нескольких очагах на крыше, которая полыхала, как факел, заявляли в МЧС.

На месте продолжает работать экспертная лаборатория.