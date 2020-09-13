Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 сентября увеличилось на 92

Число заболевших увеличилось на 92 человека

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 13 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случаев заражения COVID-19 в 30 районах Кубани. Самому старшему пациенту 84 года.

- В Краснодаре заболел 38 человек, в Сочи и Славянском районе – 7. В Геленджике заразились 5 жителей, в Тихорецком, Туапсинском и Крыловском районах – по 3. По два случая выявлено в Выселковском, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Северском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске. По одному – в Щербиновском, Кореновском, Динском, Тбилисском, Курганинском, Новопокровском, Каневском, Красноармейском, Апшеронском районах и в Горячем Ключе, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди заболевших трое детей.

В настоящее время на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 36 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ближайшие две недели на Кубани будут насыщены массовыми мероприятиями, которые будут проходить строго с учетом требований Роспотребнадзора.