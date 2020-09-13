Михаил Полянский о выборах на Кубани: «Наблюдатель пришел с заранее заготовленными заявлениями о принуждении к голосованию на дому»

Михаил Полянский

Михаил Полянский - член правления «Общественного комитета «За честные выборы», руководитель НКО «Гражданский контроль» контролирует ход выборов в Краснодарском крае. Так он побывал в Ейском районе. Поехал туда в том числе и из-за того, что там были сообщения о нарушениях.

- Изучил ситуацию, голосование идет в соответствии с правилами и нормами, - сообщил Михаил Полянский. - Наблюдатели также не высказывают замечаний. Хотя мне встречался наблюдатель, который с собой принес заготовленные заявления о якобы принудительном голосовании на дому. Также были вопросы по избирательным процедурам у наблюдателей. Получается, что избиркомы работают на наблюдателей, а не наоборот. Вообще в центре должен быть избиратель.

Проверил эксперт и сообщение из Анапы. На избирательном участке № 02-72 якобы были обнаружены знаки до внесения сведений об избирателей в пустых графах. Как выяснилось, в списках избирателей есть графа для проставления отметки о виде голосования.

- Есть голосование досрочно в помещении или вне помещения, потому сообщение о нарушении не подтверждается, - сказал Полянский.