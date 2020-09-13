Пять человек скончались на Кубани с коронавирусным диагнозом

В Краснодарском крае увеличилось количество умерших с диагнозом "коронавирус" еще на пять человек. Статистика смертей от инфекции выросла до 220.

Это 73-летняя жительница Краснодара, 81-летний армавирец, 68-летний уроженец Гулькевичей, 80-ти и 86-летние жители Сочи.

- Всем им был поставлен диагноз COVID-19 и полисегментарная пневмония, - сообщает "КП"-Кубань" оперативный штаб.

Тяжелое течение и хронические болезни не оставили пациентам ковид-госпиталей шансов. Несмотря на все усилия врачей они скончались.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 13 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случаев заражения COVID-19 в 30 районах Кубани. Самому старшему пациенту 84 года. Среди заболевших в больницах находятся трое детей.