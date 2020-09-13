Мэр Сочи Алексей Копайгородский: «Свыше 40% избирателей города уже проголосовали»

Мэр Сочи Алексей Копайгородский уже проголосовал. Фото: администрация Сочи

Выборы в Краснодарском крае начались 11 сентября, а основной день – 13 числа. В Сочи за первые два дня голосования на участки пришли 150 тыс жителей. Явка составила более 40%. На выборах в Сочи дежурят более 3 000 наблюдателей.

В основной день голосования на выборы сходил и глава города Алексей Копайгородский.

– Сегодня, 13 сентября, в День образования Краснодарского края, поздравляю всех жителей с этим знаменательным праздником. Отмечу, что за два дня предварительного голосования 11 и 12 сентября горожане активно приходили на участки. Уже свыше 40% избирателей курорта исполнили свой гражданский долг, – прокомментировал ход голосования мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи те, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья, могут вызвать сотрудника избиркома на дом. Только сделать это можно до 14:00.