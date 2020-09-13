Выборы на Кубани: проголосовала почти половина избирателей

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае в единый день голосования в кульминации находятся 79 избирательных кампаний. Люди выбирают губернатора Кубани, а также депутатов в 38 Советов муниципальных районов и городских округов. Еще 6 кампаний посвящены дополнительным и повторным выборам депутатов, в 34 местах выбирают глав городских и сельских поселений.

- На 10 утра явка составила 48,99%, - сообщили «КП» - Кубань» в избирательной комиссии Краснодарского края.

Те гражданам, которые не могут посетить участки по уважительной причине (например, состояние здоровья), предлагают обратиться в участковую избирательную комиссию, чтобы к ним с бюллетенем пришли домой.

- Обращение должно быть подано 13 сентября до 14:00. Участки будут открыты до 20:00, - добавили в избиркоме.