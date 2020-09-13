Выборы в Краснодарском крае: на 12:00 явка превысила 53%

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжается голосование. Жители региона отдают свои голоса в рамках 79 избирательный кампаний. Среди них выборы депутатов местных советов, глав районов и поселений, а также губернатора Краснодарского края.

- Всего в кампании борются более 3 000 кандидатов. Если говорить об избирателях, то это более 4 миллионов человек. Кубань - третий субъект по численности в стране, - рассказал корреспонденту «КП»- Кубань» председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. – 2799 участков и более 32 тысяч членов комиссий работают для того, чтобы принять голос каждого.

На 12:00 проголосовали 53.16% избирателей.

Избирательный участки закроются в 20:00.