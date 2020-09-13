Вениамин Кондратьев: застройщик будет восстанавливать сгоревший дом за свой счет, если узнают, что он - самострой

При пожаре пострадали 64 квартиры Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал оценку произошедшему сегодня ночью, 13 сентября, в Краснодаре. 64 квартиры в восьмиэтажке на улице Российской пострадали от пожара. Их жильцы сейчас находятся во временном жилье в гостинице "Кавказ".

- Причины пожара сейчас выясняют специалисты. Но есть уже первые данные, что дом - самострой. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба. Я уже поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, - сообщил Вениамин Кондратьев.

По го словам, если подтвердится, что обгоревший дом - самострой, то застройщик будет сам восстанавливать квартиры в нем.

Напомним, в Краснодаре ввели режим ЧС для того, чтобы пострадавшие жильцы дома на Российской смогли получить достойную компенсацию.

Он действует с 03:00 13 сентября в границах многоквартирных домов:

- ул. Российская, д. 267/6,

- ул. Российская, д. 267/6 лит. А,

- ул. Российской, д. 267/6 лит. Б,

- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. А,

- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. В,

- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. Б.

По факту, это один большой дом, в котором и произошёл пожар, просто с разными литерами.