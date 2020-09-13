Вениамин Кондратьев: застройщик будет восстанавливать сгоревший дом за свой счет, если узнают, что он - самострой

При пожаре пострадали 64 квартиры
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал оценку произошедшему сегодня ночью, 13 сентября, в Краснодаре. 64 квартиры в восьмиэтажке на улице Российской пострадали от пожара. Их жильцы сейчас находятся во временном жилье в гостинице "Кавказ".
- Причины пожара сейчас выясняют специалисты. Но есть уже первые данные, что дом - самострой. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба. Я уже поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, - сообщил Вениамин Кондратьев.
По го словам, если подтвердится, что обгоревший дом - самострой, то застройщик будет сам восстанавливать квартиры в нем.
Напомним, в Краснодаре ввели режим ЧС для того, чтобы пострадавшие жильцы дома на Российской смогли получить достойную компенсацию.
Он действует с 03:00 13 сентября в границах многоквартирных домов:
- ул. Российская, д. 267/6,
- ул. Российская, д. 267/6 лит. А,
- ул. Российской, д. 267/6 лит. Б,
- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. А,
- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. В,
- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. Б.
По факту, это один большой дом, в котором и произошёл пожар, просто с разными литерами.