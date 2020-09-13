Кубань лидирует по явке на выборах в ЮФО

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ростовской области на 12:00 явка избирателей составила 30%, в Севастополе – 38%, а на Кубани цифра в полдень достигла 53%. Краснодарский край лидирует по явке на выборах в ЮФО третий день подряд.

Голосование продолжается. Жители региона отдают свои голоса в рамках 79 избирательный кампаний. Среди них выборы депутатов местных советов, глав районов и поселений, а также губернатора Краснодарского края. Участки закроются в 8 часов вечера, и только после этого начнется подсчет всех голосов.

Напомним, 13 сентября проголосовал губернатор региона. Вениамин Кондратьев пришел на участок всей семьей. Он отметил, что выборы проходят со всеми требованиями безопасности - на входе организована бесконтактная термометрия, всем выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.