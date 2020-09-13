Власти рассказали, будут ли восстанавливать сгоревший этаж дома на улице Российской

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

В Краснодаре произошел пожар на мансардном этаже дома по улице Российской. Без крова остались десятки семей. Сейчас они расселены в гостиницу. А на месте ЧП работают эксперты, они оценивают ущерб, а также проводят экспертизу, после которой будет решено, стоит ли восстанавливать сгоревшие квартиры.

- Сейчас специалисты проводят экспертизу, выясняют, получила ли кладка нарушения конструктива, потеряла ли связующие свойства, перекалил ли огонь монтаж кладки. Если ничего не нарушено, то этаж будет реставрироваться, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» глава администрации Калининского сельского округа Виталий Катунин.

По словам Катунина, сложность работ на месте пожара заключается в объеме, других трудностей пока нет.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что если подтвердится, что обгоревший дом - самострой, то застройщик будет сам восстанавливать квартиры в нем за свой счет.