Гендиректор Фонда развития Кубани: примечательно, что выборы - в День рождения края

Илья Шакалов

В Краснодарском крае проголосовали уже больше половины избирателей. На участок вместе со своим отцом пришел и гендиректор Фонда развития Кубани пришел Илья Шакалов.

- Выборы проходят в регионе в годовщину образования Краснодарского края. Мы выбираем ещё ту личность, которая будет заниматься развитием нашего региона 5 лет. Кубань по праву является лидером по многим социально-экономическим показателям в стране. Однако предстоит сделать еще очень много. У нас есть задача сделать так, чтобы будущие поколения гордились местом, где они живут, - сказал он.

Напомним, выборы сегодня, 13 сентября, в Краснодарском крае проходят по 79 поводам. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пять претендентов, их имена жители региона увидят в бюллетенях.

Сегодня проходят также выборы депутатов представительных органов городских округов в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Будут избираться депутаты и в Советы 32 муниципальных районов: Абинского, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Отрадненского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тбилисского, Темрюкского, Тимашевского, Успенского, Усть-Лабинского, Щербиновского. То есть, без преувеличения можно сказать, что депутатов в своих муниципальных образованиях выбирает весь край.

О том, как проходит голосование читайте в онлайн-трансляции "КП" - Кубань".