Выборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020: в семи районах Кубани явка уже под 90 процентов

В Крымском, Славянском, Тихорецком районах,Кореновске, Приморско-Ахтарске, Лабинске и Белой Глине явка избирателей на участки достигает от 70 до 90 процентов. Такие предварительные результаты по выборам в Краснодарском крае 13 сентября 2020 озвучивают местные комиссии.

Между тем, Единый день голосования в РФ продлится до 20.00.

Напомним, Кубань лидирует по явке на выборах в ЮФО. В полдень 13 сентября цифры превысили 53 процента. Голосование продолжается. Жители региона отдают свои голоса в рамках 79 избирательный кампаний. Среди них выборы депутатов местных советов, глав районов и поселений, а также губернатора Краснодарского края. Участки закроются в 8 часов вечера, и только после этого начнется подсчет всех голосов.

О том, как голосует Краснодарский край в нашей онлайн-трансляции.