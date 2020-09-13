Глава Курганинского района проголосовал на выборах

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин. Фото: администрация Курганинского района

В Краснодарском крае проходят выборы губернатора и депутатов местных советов. На 15:00 общий процент явки по краю уже составил 56,99%.

Одним из первых в единый день голосования, 13 сентября, на выборы сходил и глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

Он голосовал на избирательном участке рядом с домом.

- Избирательные комиссии проделали большую работу по подготовке к выборам, соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, - сказал Андрей Ворушилин. – Уверен, курганинцы прекрасно понимают значение выборов губернатора Краснодарского края для дальнейшего укрепления и развития региона. От взвешенности в принятии решения каждым из нас зависит наше будущее и будущее наших детей, будущее нашей Кубани.

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин. Фото: администрация Курганинского района

Напомним, Кубань лидирует по явке на выборах в ЮФО. В полдень 13 сентября цифры превысили 53 процента. О том, как голосует Краснодарский край, в нашей онлайн-трансляции.