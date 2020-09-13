В Сочи более тысячи человек пришли на голосование впервые

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В городе-курорте более тысячи 18-летних избирателей поучаствовали в выборах. Гродской избирком подарил им специальные памятные сувениры, а представители участковых комиссий поблагодарили за активную гражданскую позицию.

– Для впервые голосующих избирателей подготовлены сувениры – паспорта избирателя, в которых представлены основные положения избирательного законодательства, а также есть специальные графы, в которых можно отмечать все выборы, в которых избиратель принимал участие, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи на 10 избирательных участках применяются электронные урны для голосования. С их помощью члены комиссии будут вести подсчет голосов после закрытия этих участков. Комплексы также обработают бюллетени из стационаных и переносных ящиков.