В единый день голосования в Геленджике родилась малышка Аврора

13 сегодня в Краснодарском крае двойной праздник – выборы и день рождения региона. В единый день голосования на Кубани выбирают губернатора и районных депутатов.

В Геленджике 13 сентября началось для жительницы города в роддоме, она стала мамой малышки, которую назвали Авророй.

Поздравить женщину с этим событие приехал глава курорта Алексей Богодистов. Он заглянул к новоиспеченной мамочке в палату с букетом цветов и подарком.

- Поздравляю вас с рождение дочери, - обратился к женщине глава курорта. – Поправляйтесь и занимайтесь воспитание дочери.