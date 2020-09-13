Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 58%

Голосование проходит на сотнях участков

В Краснодарском крае продолжается голосование по 79 избирательным поводам. Самым главным из них сегодня, 13 сентября, являются выборы губернатора Кубани. На 15.00 явка на избирательные участки составила уже 58 процентов. Больше половины жителей края пришли для того, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата.

Напомним, кроме главы региона на следующие пять лет сегодня избирают депутатов представительных органов городских округов в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи, депутатов Абинского, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Отрадненского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тбилисского, Темрюкского, Тимашевского, Успенского, Усть-Лабинского, Щербиновского. То есть, без преувеличения можно сказать, что депутатов в своих муниципальных образованиях будет выбирать весь край.

В нескольких сельских поселениях сегодня, 13 сентября, проголосуют за глав муниципалитетов.