«Взяточникам в партии не место»: Сергей Миронов прокомментировал задержание депутата в Новороссийске

Сергей Миронов. Фото: mironov.ru

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал задержание своего коллеги по партии в Новороссийске Михаила Ерохина.

- Взяточникам в партии «Справедливая России» – не место. Поручаю председателю регионального отделения в Краснодарском крае в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и в случае подтверждения этих фактов – исключить из партии, - сообщил Миронов.

Глава справедливороссов также сообщил, что партия заинтересована в проведении честных выборов, а любые попытки, которые направлены на искажение результатов голосования, должны быть пресечены.

Напомним, Следком РФ возбудил уголовное дело на действующего депутата гордумы Новороссийска Михаила Ерохина.

- Он подозревается в покушение на мошенничество. Ерохин получил 2, 1 млн рублей от сотрудника администрации Новороссийска, который действовал под контролем спецслужб, - говорят в Следственном комитете России.