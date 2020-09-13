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«Взяточникам в партии не место»: Сергей Миронов прокомментировал задержание депутата в Новороссийске

Лидер справедливороссов поручил региональному отделению тоже провести расследование и исключить депутата из партии
Варвара ДЫМ
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Сергей Миронов. Фото: mironov.ru

Сергей Миронов. Фото: mironov.ru

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал задержание своего коллеги по партии в Новороссийске Михаила Ерохина.

- Взяточникам в партии «Справедливая России» – не место. Поручаю председателю регионального отделения в Краснодарском крае в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и в случае подтверждения этих фактов – исключить из партии, - сообщил Миронов.

Глава справедливороссов также сообщил, что партия заинтересована в проведении честных выборов, а любые попытки, которые направлены на искажение результатов голосования, должны быть пресечены.

Напомним, Следком РФ возбудил уголовное дело на действующего депутата гордумы Новороссийска Михаила Ерохина.

- Он подозревается в покушение на мошенничество. Ерохин получил 2, 1 млн рублей от сотрудника администрации Новороссийска, который действовал под контролем спецслужб, - говорят в Следственном комитете России.

Криминал