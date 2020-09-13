Эксперты рассказали о фейковых вбросах на выборах в Краснодарском крае

Выборы в Краснодарском крае Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Председатель комиссии Общественной палат Краснодарского края по вопросам общественного контроля, противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами и ОНК Артур Колесников рассказал, как на Кубани проходит голосование.

- За сегодняшний день пока что в Общественную палату официально подано 7 жалоб, все были оперативно рассмотрены. Большая часть не нашла своего подтверждения, - рассказал Колесников. - Насчет жалобы-сообщения в СМИ об одном из участков – на место выехал представитель Общественной палаты. В ходе проверки выяснилось, что ни одним из наблюдателей жалоба не подавалась, то есть новость – фейковый вброс. По всем жалобам и информационным поводам у нас проводятся проверки. Член Общественной палаты Краснодарского края, член комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Ангелина Степанова прозрачность процесса выборов оценила как «великолепно».

- Из жалоб ничего не подтвердилось. Сейчас идут вбросы с провокациями – одни и те же уже который день, на одних и тех же участках. Иногда сообщения о нарушениях просто копируются и переносятся изо дня в день, - сообщила Степанова. - Хочу сказать, что за эти 3 дня больше фейков и лишь малая часть – настоящие нарушения. Зато мы имеем прозрачность и полное представление о сложившейся ситуации, потому что очень многое проверяем лично, контролируем избирательный процесс.

Напомним, на данный момент явка на выборах в Краснодарском крае превысила 58 %. Лидируют Крымский, Славянский, Тихорецкий, Приморско-Ахтарский районы, а также Кореновск, Лабинск и Белая Глина. Здесь явка избирателей на участки достигает от 70 до 90 процентов.

Прямая трансляция выборов в Краснодарском крае.