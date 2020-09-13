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В Краснодаре перекрыта для транспорта улица Есенина, где ночью произошло ЧП

Сейчас на сгоревшем доме по улице Российской идет разбор мансарды
Ева МУР
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На месте ЧП продолжается разбор конструкций

На месте ЧП продолжается разбор конструкций

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре на сгоревшей ночью, 13 сентября, восьмиэтажке продолжают работать эксперты. Они выясняют причины пожара и анализируют, возможно ли восстановление пострадавших квартир. Собственники 64 из них расселены в гостинице.

Кроме того, по улице Есенина, где проводится большая часть работ, перекрыто движение транспорта.

- Многие едут, не зная, но проезда нет, - сообщает "КП" - Кубань" читатель. - На месте работает тяжелая техника.

Напомним, с 3 часов ночи для жильцов пострадавшего дома введен режим ЧС. Власти пошли на это, чтобы выплатить компенсацию людям.

Он действует в границах многоквартирных домов:

- ул. Российская, д. 267/6,

- ул. Российская, д. 267/6 лит. А,

- ул. Российской, д. 267/6 лит. Б,

- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. А,

- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. В,

- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. Б.

По факту, это один большой дом, в котором и произошёл пожар, просто с разными литерами.

ЧППожар в Краснодаре на улице Российской