В Краснодаре перекрыта для транспорта улица Есенина, где ночью произошло ЧП

На месте ЧП продолжается разбор конструкций
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В Краснодаре на сгоревшей ночью, 13 сентября, восьмиэтажке продолжают работать эксперты. Они выясняют причины пожара и анализируют, возможно ли восстановление пострадавших квартир. Собственники 64 из них расселены в гостинице.
Кроме того, по улице Есенина, где проводится большая часть работ, перекрыто движение транспорта.
- Многие едут, не зная, но проезда нет, - сообщает "КП" - Кубань" читатель. - На месте работает тяжелая техника.
Напомним, с 3 часов ночи для жильцов пострадавшего дома введен режим ЧС. Власти пошли на это, чтобы выплатить компенсацию людям.
Он действует в границах многоквартирных домов:
- ул. Российская, д. 267/6,
- ул. Российская, д. 267/6 лит. А,
- ул. Российской, д. 267/6 лит. Б,
- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. А,
- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. В,
- ул. им. Евгении Жигуленко, д. 2 лит. Б.
По факту, это один большой дом, в котором и произошёл пожар, просто с разными литерами.