Следком начал проверку по факту пожара в восьмиэтажке в Краснодаре

В Краснодаре начата проверка следователей по факту пожара в восьмиэтажке на улице Российской. Устанавливается точная причина и очаг ЧП, которое едва не привело к трагедии. Только по счастливой случайности и благодаря грамотным действиям экстренных служб в огне на площади более 4 тысяч квадратных метров никто не погиб. Однако сегодня, 13 сентября, глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом мог быть самостроем. А значит, у застройщика могло не быть разрешений на ввод и безопасную эксплуатацию жилья.

- По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами СК России по Краснодарскому краю незамедлительно была организована процессуальная проверка, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Будет дана оценка всем надзорным органам и должностным лицам в связи с этим.

Напомним, в данный момент на Российской продолжаются работы по разбору сгоревших конструкций. Движение по улице Есенина в Краснодаре перекрыто.