Политолог: На Кубани "не сушили" явку

Выборы оценили эксперты Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае закрылись все избирательные участки. начался подсчет голосов. О том, на каком месте расположились каждый из кандидатов в губернаторских и парламентских выборах, будет заявлено позднее. А пока эксперты дают оценку процессам, которые наблюдали сегодня на выборах в Краснодарском крае сегодня, 13 сентября.

- Это очень сложно было сделать - наладить в условиях пандемии избирательный процесс. Голосование в три дня сокращает нагрузку на участки, но избирательным комиссиям на местах гораздо тяжелее. Все вынуждены, и наблюдатели, и сотрудники, дежурить сутками, - рассказал "КП" - Кубань" политолог, директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников. - Необходимо будет подумать в будущем над рациональностью сохранения этой системы.

Политолог отметил, что в Краснодарском крае не допустили "сушки явки".

- Это когда на избирательные участки нагоняют толпы бюджетников. В Краснодарском крае этого не допустили, - сказал эксперт.

При этом он отметил, что явка в регионе очень достойная. По данным на 18.00 она была больше 65 процентов.