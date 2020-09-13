Эксперт: Второго тура на выборах губернатора ждать не стоит, а в гордуме Краснодара будут сенсации

В Краснодарском крае завершились выборы. Подсчет голосов продолжается. Предварительные итоги их огласят позднее. А пока в эфире радио "Комсомольская правда" в Краснодаре политолог Николай Петропавловский рассказал о своих ощущениях от процесса.

- Таких выборов, в трехдневном формате, у нас никогда не было. На Кубани – середина сентября, это то время, когда хочется поехать на море, на дачу, и трехдневное голосование дает такую возможность. И это еще и очень безопасно, люди не стали толпиться в один день на участках, а растянулись на три дня. И забота о здоровье сейчас очень важна. Так что плюсов гораздо больше, - подчеркнул он.

По словам политолога, второго тура выборов губернатора ждать точно не стоит.

- Я думаю, результат будет очень уверенным, - спрогнозировал Николай Петропавловский. - А вот по поводу кандидатур в гордуму - точно будут сенсации. Давайте, дождемся завтрашнего дня.

Напомним, явка на 18.00 составила почти 66 процентов.